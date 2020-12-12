احصل علي ملايين الجواهر من لعبة فري فاير free fire، يبحث الكثير من الناس من الصغار وأيضاً الكبار عن كيفية الحصول علي الجواهر والجوائز للعبة فري فاير free fire مجانا، حيث تعتبر لعبة فري فاير من أكثر الالعاب التي آخذة شهرة كثيرة في هذا العام الميلادي، والتي تعتبر من أكثر الالعاب عليها قبولا كثيرا بين الناس، حيث يبحث الكثير من اللاعبين عن كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة سهله وصحيحه، فبعض المواقع الكاذبة قد أعلنت عن شحن جواهر فري فاير ومن خلالها قد تعرض الكثير من اللاعبين لأختراق وعمر في الجهاز الهاتف وقد تسبب ذلك في قفل الحساب الخاص باللعبة لأن التهكير قد يؤذي شركة الالعاب ويسبب لها ضرر وخسائر عديدة، لذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني” كيفية الحصول علي جواهر فري فاير وبدون التعرض الي ضرر.كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا والحصول علي ألاف الجواهر والجوائز
يبحث الكثير من عشاق لعبة فري فاير عن كيفية الحصول علي جواهر وجوائز بطريقة سهلة وصحيحة، حيث اذداد البحث في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك وتويتر والكثير من الأسئلة جميعها كيفية شحن جواهر فري فاير free fire,
- يجب علي اللاعب أن يقوم بإستخدام المتجر جوجل بلاي ثم يقوم بتحويل حساب المتجر الخاص باللاعب الي حساب امريكي للعمل على النقاط.
- يقوم اللاعب بتحويل المتجر الي امريكي وذلك من أجل الحصول علي نقاط ولن يتم الحصول علي النقاط الا اذا قام اللاعب بتحويل النقاط.
- يتم تحويل المنحل الي امريكي من خلال الدخول علي علامة بها ثلاثة نقاط التي توجد اعلي الواجهة.
- يقوم اللاعب بالتنقل اليوطرق الدفع ثم يقوم اللاعب بإختيار العلامة الخاصة بجوجل.
- ينتقل اللاعب الي علامة الثلاث شرائط ثم الاعدادات.
- بعد هذه الخطوات يمكن للاعب أن يقوم بتبديل الحساب الي امريكي بالحساب الخاص بالدفعات.
- بعدما يتم تحويل المتجر الخاص بأللاعب الي مريكي يقوم اللاعب بالنقاط بإستخدام التطبيقات التي تمنح نقاط بعد كل عمليه تنزيل، وعندما يقوم اللاعب الي التثبيت يقوم بعمل إلغاء.
- يمكن للاعب أن يقوم بتحويل النقاط باستخدام الرصيد الخاص باللاعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل علي ملايين جواهر فري فاير free fire مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.