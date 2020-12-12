الصين تغلق مدينة دونجنينج

بكين ـ وكالات: أعلنت السلطات الصينية أمس إغلاق مدينة دونجنينج بمقاطعة هيلونجيانج شمال شرق الصين إغلاقا تاما، بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة. وقال فريق العمل المعني بمواجهة الوباء إن المواطنين الصينيين لن يستطيعوا مغادرة المدينة اعتبارا من اليوم الأحد إلى جانب تعليق عمل وسائل النقل داخل المدينة وحظر استخدام السيارات الخاصة فيها حتى إشعار آخر، وذلك باستثناء نقل أعضاء فرق طبية وعسكريين ومسؤولين آخرين معنيين بمكافحة الوباء، أو شاحنات تنقل مواد غذائية وبضائع أخرى، بشرط الحصول على إذن من السلطات والخضوع لفحوصات كورونا. وذلك بحسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.

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