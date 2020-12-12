أخبار اليمن : شهيد برصاص قناصة المرتزقة في تباشعة تعز

شهيد برصاص قناصة المرتزقة في تباشعة تعزاستشهد مواطن اليوم برصاص قناصة مرتزقة العدو في قرية تباشعة بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة أن قناصة مرتزقة العدوان استهدفت المواطن سعيد عبدالله مثنى قائد ، أثناء تواجده في منزله في قرية تباشعة ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأشار المصدر إلى استمرار مرتزقة العدو السعودي في استهداف الأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة مما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين أغلبهم نساء وأطفال.