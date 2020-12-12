اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن إجمالى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3041، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

يشار إلى أن 621 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها فى العاصمة اليابانية طوكيو، السبت.

وفى حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشى الهائل الذى شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لا سيما فى مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

وحتى الآن، فقد نحو 2588 شخصا حياتهم فى اليابان، بسبب وباء "كوفيد-19".