جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن إجمالى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3041، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".
يشار إلى أن 621 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها فى العاصمة اليابانية طوكيو، السبت.
وفى حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشى الهائل الذى شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لا سيما فى مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.
وحتى الآن، فقد نحو 2588 شخصا حياتهم فى اليابان، بسبب وباء "كوفيد-19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.