تظاهرات لأنصار ترامب احتجاجا على قرار المحكمة العليا

جدة - نرمين السيد - ينظم مناصرو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، احتجاجات فى مختلف أنحاء البلاد بما فى ذلك تظاهرة فى واشنطن يتقدمها مستشار الأمن القومى السابق الذى أصدر ترامب عفوا عنه مؤخرا.





وحثت جماعة "أوقفوا السرقة" المرتبطة بالناشط الموالى لترامب روجر ستون وجماعات كنسية، المؤيدين على الإقبال على "مسيرات أريحا" وتجمعات الصلوات، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ومن المتوقع تنظيم هذه التظاهرات فى منتزه ناشونال مول فى واشنطن وفى عواصم جورجيا وبنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا، وهى الولايات التى طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز بايدن على ترامب، ورفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة دعوى قضائية كبيرة أقامتها ولاية تكساس وأيدها ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات فى أربع ولايات.

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته مدعيا أن تزويرا واسعا حرمه من الفوز.