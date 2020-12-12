مبروك للرفاق الجدد.. تغريدة جديدة لـ سعد الحريري

غرّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "شكرًا من القلب لكل الرفاق في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي السابقين على ما بذلوه من جهود كبيرة في السنوات الماضية في خدمة "تيار المستقبل"... ومبروك للرفاق الجدد الذين سيكملون مسيرتهم برؤية متجددة وبروحية التعاون والتواضع والتكامل".

وأضاف: "معًا ننظر إلى المستقبل بعين الأمل بأن يوفقنا الله في ما نصبو إليه لخدمة بلدنا وأهلنا وناسنا في هذه الظروف الصعبة، والثبات على قيم وأخلاق الرئيس الشهيد رفيق الحريري الإنسانية والوطنية والعربية.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اقترح تشكيل حكومة خالية من "حزب الله"، وذلك مع دخول تأليف الحكومة الجديدة في لبنان مرحلة جديدة من الانتظار.

وذكرت صحيفة "البيان" نقلا عن مصادر لبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيسعى جاهدا إلى قطع الطريق أمام التشكيلة الحكومية التي قدمها إليه الحريري، عبر اتهامه بتهميش واجب الشراكة الدستورية في التأليف مع الرئاسة الأولى.

وأفادت المصادر بأن الحريري لن يسمح باستدراجه إلى الخوض في "هرطقات دستورية" أو إلى التنحي والإعتذار، حال رفض عون اعتماد التشكيلة الوزارية المقدمة إليه.

وأشارت المصادر إلى أن الحريري أراد من خلال التشكيلة الحكومية أن يوصل إلى الأمريكيين وحلفائهم رسالة مفادها أنه اقترح حكومة خالية من "حزب الله"، وأن أي تعديل يطرأ لاحقًا باتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة يتحمل مسؤوليته عون وليس الحريري.

وكان الحريري قدم للرئيس عون تشكيلة من 18 وزيرا، تم اختيارهم على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، واعتبر رئيس الوزراء المكلف أن تشكيلته عادلة في التوزيع بين القوى السياسية والطوائف وتراعي المعايير.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عون رفض التشكيلة الجديدة للحكومة التي قدمها له الحريري بعدما جمع فيها وزراء من مختلف الطوائف والمذاهب دون أي تنسيق مسبق منه مع أي من قيادات الثنائي الشيعي أو الحزب التقدمي الإشتراك.