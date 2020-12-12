الرئيس التونسي الراحل.. بالصوت| مكالمة مسربة تثير جدلًا واسعًا

سلطت وسائل الإعلام التونسية الضوء على تسجيل مسرب، قيل إنه "مكالمة جمعت الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ومحاميه منير بن صالحة".
وأكد الراحل بن علي، في التسجيل الذي نشرته قناة "العربية الحدث" أنه "لم يلحق الضرر بأحد طيلة 23 سنة من حكمه، وأنه لم يصدر أي تعليمات بتعذيب مواطنين أو قتل سياسيين".
وقال إنه "صادق طيلة تلك الفترة على تنفيذ حكم واحد بالإعدام ضد مجرم قتل 14 طفلا، ويعرف بسفاح نابل"، مضيفا أن من اتهمهم بالتعذيب كانوا قد عمدوا إلى حرق المواطنين، في إشارة إلى أحداث باب سويقة".
وأشار الرئيس التونسي الراحل، أنه "لم يقتل أي مواطن خلال سنوات حكمه، بل إنه حرص على توفير الحماية السرية لبعض المعارضين"، مردفا: "ضميري مرتاح.. اتهموني بالسرقة ثم اتضح أنهم هم السارقون".
يذكر أن "الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، توفي في السعودية عن عمر ناهز الـ85 عاما بعد صراع مع المرض، وحكم بن علي تونس 23 عامًا بعد انقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1987".
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