مطار الخرطوم يتهم عاملين في الخطوط الجوية الإثيوبية بسرقة أمتعة الركاب

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن مدير جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن دهب، قوله إنه بعد شكاوى متكررة من الركاب بفقدهم الأمتعة، وبعد المراقبة والمتابعة الدقيقة للشركات العاملة، والتي تصل إلى 3 شركات، وتكوين لجنة تم من خلالها اكتشاف السرقة داخل الخطوط الاثيوبية باعتراف منها وبخطاب رسمي.
وأكد دهب نزاهة العمل بمطار الخرطوم والحرص على سمعة السودان ومطار الخرطوم، موضحا أنه سيتم زيادة تشديد الحراسة وإحكام الرقابة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن كاميرات المراقبة تعمل بشكل جيد على الرغم من توقف عدد منها للصيانة، لافتا إلى أن ما تم اليوم خطوة مهمة على أرض الواقع، حيث تم الدفاع عن كرامة السودان والتأكد من براءته وأن ما يتم من سرقة يحدث خارج البلاد.
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