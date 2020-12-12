مزايا بطاقة الإنماء مدى خصومات وعروض متجددة لحاملي بطاقة مدى من مصرف الإنماء

بطاقة الإنماء مدى أحد أهم البطاقات التي يفضلها الكثير نظرا لمزاياها المتعددة ، كما أنها تجمع بين جميع المزايا التي يبحث عنها كل حامل بطاقة في العالم، حيث يسعى مصرف الإنماء إلى الانتشار في جميع أنحاء المملكة سواء عن طريق أجهزة الصراف الألي أو توافر شبكة للفروع، كما يسعى دائما للتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، إضافة لتطوير الخدمات الإلكترونية المتعددة من انترنت الإنماء وهاتف الإنماء وجوال الإنماء والتطبيقات الذكية للجيل الثالث والرابع.

‏بطاقات مدى مصرف الإنماء

يقدم مصرف الإنماء العديد من البطاقات وعلى الرغم من تميُز كلا منها بتوافر برامج وخصومات عديدة ومزايا غير مسبوقة مع توفير درجة هامة من الأمان عند السحب النقدي أو عند تسديد المشتريات داخل المملكة أو خارجها، إلا أن كلا منها تختلف عن الأُخرى من حيث مجال تلك البرامج والخصومات، وتقدم بطاقة الإنماء مدى وهي حديثنا اليوم، بطاقة الإنماء مدى أثير، بطاقة الإنماء الائتمانية، بطاقه الشراء الائتمانية، بطاقة المسافر، و بطاقة العمالة المنزلية.

مزايا فيزا الانماء مدى

يحصل العملاء على إصدار البطاقة الخاصة بمصرف الإنماء مدى على الفور لدى فرع المصرف بالإضافة إلى أن جميع العملاء حاملي فيزا مدى يتمكنون من إجراء السحب النقدي سواء من داخل المملكة أو أي مكان حول العالم، وأيضا التحويل بين الحسابات الخاصة به لدى المصرف، مع إمكانية الشراء باستخدام البطاقة لدى جميع المتاجر سواء من داخل المملكة أو أي مكان حول العالم، كما يتمتع العميل بأسعار منافسة عند استخدام البطاقة خارج المملكة بالاضافة إلى عدد من المزايا الأخرى مثل: