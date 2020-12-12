استعلم وسدد أون لاين.. رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة stc في السعودية

إذا كنت أحد عملاء شركة اتصالات السعودية، فإنه يمكن معرفة رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة stc في السعودية مع إمكانية السداد أون لاين، دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات الشركة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وهي من الخدمات المهمة التي تقدمها الشركة وتتمتع بالعديد من المميزات، من أهمها حفظ الفواتير لمدة 6 أشهر، والوصول بسرعة كبيرة، إلى الفواتير عبر الحاسب الآلي أو الجوال، وفي الوقت نفسه توفر خيارات متعددة للسداد بتكاليف أقل، كما تسمح بتحليل المخططات البيانية، كما أنها تعدل من البدائل صديقة البيئة، مع إضافة إلى ذلك فإنها تعدل من الحلول المميزة لحفظ الخصوصية.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة stc في السعودية

ننشر للقراء والراغبين في معرفة التفاصيل الخاصة بشريحتهم في شركة إس تي سي ومعرفة قيمة الاستهلاك، حيث يستطيع المواطن بشركة الاتصالات stc، من معرفة الفواتير الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني للشركة، ولمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة stc في السعودية 1442هـ، يلزم إتباع النقاط الهامة التالية:

الذهاب أولاً إلى موقع شركة الاتصالات السعودية عبر الإنترنت. ننتقل إلى أيقونة خدماتي. ننقر على تبويب “التسجيل الآن”. ننتقل إلى الصفحة المخصصة للتسجيل وإدخال البيانات المطلوبة. يلي ذلك إدخال رقم الهاتف الجوال. إدخال رقم الإقامة. نستلم رسالة تفعيل عبر رقم الهاتف الجوال. ثم علينا إدخال رقم الهوية، والبريد الإلكتروني. إدخال كلمة السر، وننقر “التالي”. نختار التحول إلى الفاتورة الإلكترونية. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على “التالي”. نستلم رسالة تحمل الرقم السري لمعرفة جميع التفاصيل التي نريد معرفتها.

كيفية شحن رصيد عبر سوا إلكترونيا

ومن خلال موقع شركة سوا يمكن شحن الرصيد بكل سهولة، بإتباع عدد من الخطوات، وجاءت الخطوات كالتالي:

الذهاب إلى موقع الشركة الإلكتروني stc. ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور. نختار الرقم الذي نريد شحنه بالرصيد. ننقر على إعادة الشحن. إدخال مبلغ الشحن. اختيار طريقة الدفع سواء عبر البطاقات الائتمانية أو البطاقات المخصصة لإعادة الشحن. ندخل رقم الكارت، لشحن الرصيد.

طريقة سداد فاتورة stc من خلال التطبيق

يمكنكم أيضاً سداد الفاتورة عبر تطبيق إس تي سي، من خلال إتباع الأتي: