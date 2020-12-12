سعر ومواصفات سماعة أبل الجديدة Air Pods Max مميزات سماعات ابل ايربودز في الأسواق

سعر ومواصفات سماعة أبل الجديدة Air Pods Max ، والتى أعلنت شركة أبل العالمية عن صدور سماعة Air Pods Max الجديدة والتي بحث عنها الكثير عبر محركات البحث لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالسماعة، حيث تأتي سماعة أبل الجديدة بمواصفات متقدمة من حيث الصوت مع إمكانية عزل الضوضاء، وتم صنع السماعة من مادة الاستانلس والتي تأتي مغلفة بمادة ناعمة مع غطاء للأذن مصنوع من مادة الألومنيوم المؤكد بالإضافة إلى طبقة خارجية جيدة من الاسفنج الذي يقدم للمستخدم إحساس مريح للأذنين.

ولعشاق العاب بلايستيشن يمكنكم معرفة سعر ومواصفات جهاز بلايستيشن PlayStation 5 .. وطريقة حجز جهاز الألعاب المنتظر PS5 الجديد، وسنقدم لكم في السطور التالية مواصفات وسعر سماعة أبل الجديدة Air Pods Max.

سعر ومواصفات سماعة أبل الجديدة

تأتي سماعة أبل Air Pods Max الجديدة بعدد من الألوان المختلفة وهما الفضي والأخضر والوردي والرمادي الغامق وأخيرًا الأزرق السماوي، وتمتلك السماعة تكنولوجيا صوتية متميزة بمحرك ديناميكي صممته الشركة المنتجة مع خاصة عزل الضوضاء والتتبع الديناميكي للرأس، كما تأتي بمستشعر بصري وآخر لوضعية الرأس، بالإضافة إلى مستشعر آخر خاص بكشف الحافظة وكل مستشعر منهم يأتي لكل غطاء أذن، وكذلك مقياس خاص للتسارع، وجيروسكوب موجود في غطاء الأذن اليسرى فقط، وحسب ما أوضحته الشركة فتتميز السماعة بتسعة ميكروفونات ثمانية منهم يعملون على إلغاء الضجيج وثلاثة فقط يتم من خلاهم التقاط الصوت.

كما تأتي السماعة بشريحة Apple HI المخصصة لسماعات الرأس.

كما تضم السماعة عدد من خيارات التحكم المختلفة للتحكم في مستوى الصوت والتشغيل والإيقاف أو الرد على المكالمات.

مع إمكانية التواصل مع Siri من خلال السماعة، وزر مخصص لضبط الضجيج في الأذن.

أما وزن السماعة فهو حوالي 384.8 جم.

ببطارية تصل إلى 20 ساعة من الاستماع، ويتم الشحن بوصلة Lightning وتتصل بخاصية البلوتوث Bluetooth 5.0.

ويأتي مع العلبة السماعة وSmart Case وكامل Lightning مع USB-C بالإضافة إلى جميع وثائق ومستندات السماعة.

مواصفات سماعة جديدة من ابل Air Pods Maxكل ما تريد معرفته عن سماعة أبل الجديدة Apple AirPods Max

كما تتوافق السماعة مع الكثير من الأجهزة والتي تعمل بأحدث إصدارات IOS وأجهزة الـ IPad التي تعمل بأحدث إصدار IpadOS وموديلات Apple Watch وMac وApple Tv يشرط العمل بأحدث لنظام التشغيل، كما تعمل مع موبايلات الـ ايفون S6 فيما أعلى وجميع موديلات ساعة أبل المختلفة.

سعر سماعة أبل الجديدة

وقد بلغ سعر لسماعة الجديدة حوالي 549 دولار أمريكي وقد يزيد السعر أو يقل من بلد لأخرى.