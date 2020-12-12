قروض آهل السعودي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وشروط قرض الأسرة

قروض آهل السعودي من القروض المميزة التي تم إطلاقها من قبل بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص فئات معينة من مواطنين المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على القرض ومن تلك الفئات التي تم تخصيصها للاستفادة من القرض هي المرأة التي قام زوجها بهجرها وتركها وحيدة وأيضًا المطلقات والأرامل من النساء، وكان من بين الفئات المستفيدة من قرض بنك التنمية الاجتماعية الأشخاص المتقاعدين عن العمل كما أن من حق الموظفين الذين يعملون بالقطاع العام والقطاع الخاص التقدم إلى الحصول على القرض حيث يساهم القرض في خلق حياة متوازنة ماديًا لجميع المواطنين تحت الظروف الراهنة للبلاد وتدهور الاقتصاد.

قرض آهل السعودي

منتج آهل التمويلي للأسرة يعد من الخدمات التمويلية التي تساعد محدودي الدخل لمواجهة أعباء الحياة المختلفة، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من المنتجات التمويلية العديدة للمقيمين على أرض المملكة وتقدم قروض آهل بالسعودية شروط للحصول على القرض بشكل عام ولكن من أجل الحصول على قرض الأسرة هناك شروط خاصة وضعها بنك التسليف للاستفادة من قرض الأسرة.

يجب أن يكون المتقدم لقرض الأسرة من أصل سعودي.

أن يكون المتقدم إلى القرض ليس له دين بقرض آخر لدى البنك.

تقديم المستندات والأوراق التي يقوم البنك بطلبها من العميل كاملة.

أن يقوم المتقدم إلى قرض الأسرة راتبه الشهر أقل من 10 آلاف ريال سعودي.

أن يقدم العميل رهن عقاري بقيمة المبلغ الذي سوف يأخذه قرض من البنك.

أول قسط من قرض الأسرة يجب تسديده بعد مرور شهر كامل من صرف القرض.

شروط قروض آهل السعودي للأسرةالوقت المتطلب للحصول على قرض الأسرة

للحصول على قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية يجب أولاً تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على القرض، ويتطلب الوقت من أجل الحصول على القرض من بين أسبوع إلى 10 أيام وذلك لأنه يتم عمل مراجعة دقيقة جدًا والتأكد بأن المتقدم للقرض يستحقه وأنه من محدودي الدخل بالفعل، وبعد ذلك يتم صرف القرض على الفور، والحد الأدنى من التمويل في قرض الأسرة هو 60 ألف جنيه.