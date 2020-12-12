دكتور اردني : نار مشتعلة داخل رئة شخص تعافى من كورونا - صورة

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دوت الخليج :- نشر مدير مركز الحسين لـ"السرطان" عاصم منصور صورة لرئة شخص أصيب وتعافى من فايروس كورونا تظهر وجود ما يشبه "النار المشتعلة" داخل الرئتين.
وأوضح منصور في منشور عبر صفحته على فيسبوك بأن ما يظهر في هذه الصورة هو نتيجة استهلاك هذا الالتهاب لمادة الجلوكوز وهو ما نشاهده عادة في حالات السرطان والالتهابات المختلفة.
وأشار منصور إلى أن الصورة لرئة المريض بعد أسابيع من إصابته بالعدوى وبعد أن أصبح فحص PCR سلبي واختفت الأعراض لكن الالتهاب ما زال نشطًا .
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