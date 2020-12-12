وفد وزاري يغادر للقاهرة للمشاركة في اجتماع ثلاثي

دوت الخليج :- غادر إلى القاهرة صباح اليوم وفد وزاري أردني للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأردني المصري العراقي، ضمن آلية التعاون الثلاثي.
ويتكون الوفد من وزير الزراعة محمد داودية، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، ووزير النقل المهندس مروان خيطان.
ويبحث الوفد مع نظرائه من الجانبين المصري والعراقي آليات التعاون والمشاريع المشتركة بين الدول الشقيقة الثلاث.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي.
ويتم عقد هذا الاجتماع القطاعي بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل تعزيز وتطوير أطر ومشاريع التعاون الفني ضمن آلية التعاون الثلاثي، ومن المنتظر ان يعود الوفد الى عمان هذه الليلة.
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