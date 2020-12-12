شروط قرض نفاذ النقدي 60 ألف ريال سعودي للعاطلين عن العمل والغير عاطلين

شروط قرض نفاذ، الذى يتجاوز قيمته 60 ألف ريال سعودي للعاطلين عن العمل وبدون راتب والتى اشتملت على العديد من النقاط الذى ضخها بنك التنمية الإجتماعية للحصول تمويل نفاذ، حيث يقدم بنك التسليف أو ما يسمى ببنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض إلى ابناء المملكة العربية السعودية ويعد من أهم هذه القروض التى تخدم فئة كبيرة من المجتمع هو قرض نفاذ النقدي والعيني، لذا نوضح لكم عبر موقع ثقفني شروط تمويل نفاذ للعاطلين واهم شروط قرض نفاذ للموظفين.

يتمثل قرض نفاذ المقدم من بنك التسليف على خيارين مختلفين تمام يتمكن المستفيد المتوافق معه الشروط والأحكام الحصول عليه والتى جاءت كالتالي:

الخيار الأول: هو حصول المستفيدين على قرض تصل قيمة إلى 60 ألف ريال ويسمي هذا التمويل بالتمويل النقدي.

هو حصول المستفيدين على قرض تصل قيمة إلى 60 ألف ريال ويسمي هذا التمويل الخيار الثاني: يحصل المستفيد على تمويل يصل إلى 150 ألف ريال سعودي ويسمي هذا التمويل بالتمويل العيني، وسمي هذا القرض بالعيني لان البنك يقوم بصرف هذا التمويل للمواطن الراغب فى الحصول على منتج مثل شراء سيارة لممارسة العمل فى النقل التشاركي أو ما شابه ذلك.

الجنسية: يجب أن تكون سعودية.

يجب أن تكون سعودية. العمر 18 عام: يجب أن لا يقل عن 18 عام اذا كان المستفيد يرغب فى الحصول على القرض المالي فقط.

يجب أن لا يقل عن 18 عام اذا كان المستفيد يرغب فى الحصول على القرض المالي فقط. العمر 21 عام: يجب أن لا يقل عن 21 عام اذا كان المتقدم يرغب فى الحصول على التمويل النقدي والذى يتجاوز 150 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يقل عن 21 عام اذا كان المتقدم يرغب فى الحصول على التمويل النقدي والذى يتجاوز 150 ألف ريال سعودي. العمر 60 عام: يجب أن لايزيد عن 60 عام.

يجب أن لا يتجاوز راتب الموظف المتقدم للحصول على قرض نفاذ عن قيمة 14 ألف ريال سعودي. يجب على الموظف المتقدم للتمويل أن لا يكون عليه أى مديونيات طرف البنك. يجب على الموظف تقديم وثيقة العمل الحر. المرور بالفحص الائتماني. يجب أن يكون الموظف يمتلك جنسية سعودية. أن يبلغ ما من العمر ما فوق 21 عام للإستفادة من التمويل العينى الخاص بالمركبات.

يتمكن الراغبين من العاطلين عن العمل أو الغير عاطلين التقدم للحصول على التمويل من خلال التسجيل عبر العمل الحر وإضافة كافة المتطلبات الأساسية الخاصة بالتسجيل على سبيل المثال يتطلب تسجيل إسم المستفيدين ورقم الهاتف وكذلك تفعيل حساب أبشر.