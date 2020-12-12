100 دولار يومياً من الفيسبوك! طريقة تفعيل الربح من فيسبوك وتحقيق دخل يومي

طريقة تفعيل الربح من فيسبوك وتحقيق دخل يومي يصل إلى 100 دولار يومياً، نعم لقد قرأت عنوان الموضوع بشكل صحيح ولا أرى سبباً يدعوك للاندهاش عزيزي القارئ، حيث أن هناك بالفعل الآلاف من الأشخاص على مستوى العالم يربحون هذا المبلغ وأكثر من الفيسبوك، فقد أصبحت منصة فيسبوك لا تقتصر فقط على المحادثات وعرض الآراء والمناسبات، ولكنها تحولت من منصة تواصل اجتماعي لتكون منصة إعلانية ربحية في المقام الأول، ويتجه الكثير من المعلنين في الوقت الحالي إلى فيسبوك باعتباره وسيلة التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيراً واهتماما من الجمهور، وهذا ما فتح الباب على مصراعيه أما مجال الربح من فيسبوك والذي يعتمد عليه الكثير من الأشخاص لتحقيق دخل يومي.

طرق الربح من منصة فيسبوك

هناك أربع طرق تستطيع من خلالها ربح المال من فيسبوك وتحقيق دخل شهري أو يومي حسب تفرغك وعملك، حيث أن مجال تحقيق الربح على فيسبوك ليس سهلا ولكنه يحتاج إلى صبر ومثابرة وقدرة على العمل لأوقات طويلة، وفي حالة التزامك باستراتيجية العمل على فيسبوك باعتباره مصدر دخل فسوف تجد نتائج جيدة في أقرب وقت، وتستطيع اختيار الطريقة التي تناسبك للربح من فيسبوك، حيث يمكنك تفعيل الربح على الفيسبوك من خلال تقديم مقاطع فيديو خاصة بك مثل اليوتيوب، كما تستطيع تصميم أحد الألعاب وتفعيل إعلانات فيسبوك عليها، أو يمكنك بيع منتجات والحصول على عمولة، أو استغلال صفحتك في الترويج لمنتج معين مقابل مبلغ مالي.

الربح من الفيسبوك عبر تقديم مقاطع فيديو

تستطيع الربح من انشاء محتوى مرئي أو رفع مقاطع فيديو خاصة بك غير مسروقة على الفيس بوك، ويمكنك تحقيق عائد من خلال 3 طرق إما عمل فيديو ترويجي لمنتج معين في مقابل مبلغ مالي أو تفعيل الإعلانات على محتواك أو عمل بث مباشر للألعاب، ولكن يشترط لتفعيل الربح من انشاء مقاطع الفيديو أن يكون محتواك من تصميمك الخاص وغير مسروق وألا تقل مدة الفيديو عن 3 دقائق، كما يجب ألا يقل عدد متابعي صفحتك عن 10000 متابع، وأن تحقق 30 ألف مشاهدة لمقاطع الفيديو في آخر شهرين قبل طلب تفعيل الربح من فيسبوك.

تصميم الألعاب على فيسبوك

إذا كان لديك مهارة تصميم التطبيقات والألعاب فإن فيسبوك هو المكان الأنسب لك لتحقيق عائد مادي وفير، حيث يمكنك انشاء تطبيق عن طريق فيسبوك ديفيلوبرز والترويج له بشكل جيد ومشاركته مع أصدقائك، ثم تفعيل إعلانات فيسبوك على تطبيقك لتحقيق الربح الجيد من فيسبوك، ولكن حتى تستطيع تحقيق نتيجة سريعة يجب أن تقوم بالترويج لتطبيقك بشكل جيد ولا مانع من انشاء فيديو ترويجي لتطبيقك وعمل اعلان ممول على جوجل أو فيسبوك لتسويق تطبيقك بشكل أكبر.

بيع المنتجات والخدمات

تستطيع الاتفاق مع أحد الشركات أو المتاجر والقيام باستغلال صفحتك في بيع منتجات أو خدمات معينة، حيث يمكك الحصول على مقابل مادي جيد والربح مع كل عملية بيع على الفيس بوك، ولكن يجب أن تختار منتجات تتفق مع النيتش أو مجال تخصص صفحتك، وذلك حتى تستطيع الوصول إلى نتائج جيدة بأقصى سرعة لأنك تقوم بعرض منتجات تهم متابعيك، في نفس الوقت قم بمشاركة تلك المنتجات في مجموعات مشابهة للحصول على أكبر تفاعل وأكبر فرصة للربح.

الربح من الفيس بوك عبر الترويج للمنتجات

إذا كنت من أصحاب المواقع أو قنوات اليوتيوب وتريد الترويج لها أو كنت تقدم خدمة أو منتج وتريد الترويج له، فإن أفضل طريقة هي بالتأكيد استخدام فيسبوك باعتباره المنصة الأكثر قبولا، وتستطيع ببساطة الربح من فيسبوك من خلال الترويج بشكل مجاني لموقعك أو منتجك عن طريق النشر في المجموعات والصفحات، كما تستطيع الترويج عن طريق انشاء اعلان ممول فيسبوك وهي الطريقة الأسرع والأكثر قبولا لأن نتيجتها مؤكدة.