بالخطوات تعرف على طريقة انشاء موقع الكتروني مجاني على google بشكل احترافي

طريقة انشاء موقع الكتروني مجاني على google والتمتع بالمزايا والخدمات المجانية في قوقل، في إطار اعتمادنا بشكل أساسي على الإنترنت سواء في التسويق أو الشراء أو الكتابة أو غيرها من مئات الاهتمامات، أصبح الكثير منا يبحث عن طريقة سهلة وغير مكلفة لإنشاء موقع إلكتروني بدون تكلفة، واليوم نتناول طريقة انشاء موقع الكتروني على Google sites من الألف للياء وحتى الوصول لدرجة الاحترافية، وهي خدمة جديدة من قوقل تم تحديثها مؤخرا لتمكين المستخدمين من عمل موقع الكتروني مجاني بخطوات سهلة وبسيطة وبشكل احترافي وبدون أي رسوم.

خطوات انشاء موقع الكتروني مجاني على Google sites

حتى تستطيع تصميم موقع الكتروني مجاناً على جوجل يتم كتابة Google sites في شريط بحث قوقل، ثم قم باختيار sign in by Gmail، حيث أن Google sites الذي نسعى لإنشائه سيتم ربطه بخدمة Google Drive، وبعد ذلك قم باتباع الخطوات التالية:

في أسفل يسار الصفحة قم بالضغط على علامة + وهي تعني انشاء موقع الكتروني جديد، ثم يتم إختيار الـ shape أي شكل الموقع أو ما يسمى القالب وهناك 5 أنواع مختلفة. يتم كتابة عنوان الصفحة الأولى مثلا RESEARCH، والضغط على pages لإضافة صفحة جديدة ثم منحها عنوان أيضا مثلا MY PUBLICATIONS، ثم وضع عنوان للصفحة الثالثة مثلا CONTACT وهكذا. يتم الدخول داخل إحدى الصفحات التي قمنا بوضع عنوان لها ونستطيع تكبير أو تصغير الخط داخلها، ويتم الضغط على Insert ثم text للكتابة داخل الصفحة. عبر إختيار select image يمكننا إرفاق صور داخل الصفحة أو إضافة لوجو، كما يمكن إضافة فيديو عن طريق نسخها ولصقها من Youtube. عن طريق الضغط على Google Drive داخل الموقع يمكننا إضافة ملفات PDF أو Google sheet أو Power Point. في حالة ما إذا كنت تمتلك دومين عليك الضغط على MANAGE، واختيار Custom URLs ثم وضع الرابط الخاص بالدومين، وبذبك تكون قد تمكنت من انشاء موقع الكتروني مجاني على google.

يمكنك تخصيص رؤية موقعك لمجموعة محددة فقط من الأشخاص، أو يمكنك إختيار أن يكون موقعك public أو متاح أما الجميع، وفي حالة اختياره للعامة يتم الضغط على Publish، وسيُعرض صيغة كتابة الموقع وعليك كتابة الاسم الذي تريد تسمية الموقع به، على سبيل المثال يتم كتابة news2020 بعد الصيغة، وسنلاحظ أن عنوان الموقع بالصيغة والتسمية قد أصبح http://sites.google,com /view/news2020، يتم نسخ اللينك والضغط على Publish.

لعرض الموقع من خلال Google sites يتم الضغط على view publish site، وسيتم ظهور الموقع من الداخل بجميع صفحاته، ولكن يجب تغذية الموقع بالكثير من المعلومات والتفاصيل التي تخُص موضوع الموقع، مع وضع حسابات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك وإنستقرام، وهي الخطوة الأخيرة في انشاء موقع الكتروني مجاني على google لتعزيز موقعك، وللتأكد يمكنك لصق لينك موقعك في Google Chrome وفتحه.