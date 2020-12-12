بايدن : أمريكا ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوما

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تغريدة عبر موقع تويتر "منذ خمس سنوات فى مثل هذا اليوم، اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ". وأضاف "فى غضون 39 يوما، ستنضم إليها الولايات المتحدة". وأكد أن واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر. وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس الذى يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم. ودخل القرار المثير للجدل، الذى أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب قبل سنوات، حيز التنفيذ اعتبارا من 4 من نوفمبر 2020، ليصبح بذلك عدد الدول الأعضاء فى الاتفاقية 189.

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