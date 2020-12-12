الجيش السوري يرفع العلم.. قوات تركية تنسحب من مواقعها في حلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج طابور آليات وشاحنات، من القاعدة التركية المحاصرة في قرية الصرمان بريف إدلب الشرقي، في إطار إخلائها بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة.
ورفع الجيش السوري علم البلاد على النقطة العسكرية التركية في معمل الكوراني الواقع على الطريق الدولي “m5” دمشق-حلب، بعد انسحابها بشكل كامل.
وبذلك تكون القوات التركية قد انسحبت بشكل كامل من نقطة مورك والصناعة قرب سراقب ومعمل الكوراني على الطريق الدولي “m5″، بينما لا تزال 5 نقاط في ريفي إدلب وحلب قيد التسليم لقوات النظام خلال الساعات القادمة، وهي نقطة شير مغار والراشدين والصرمان وقبتان الجبل ومعرحطاط، بعد أن سحبت القوات التركية معظم معداتها العسكرية واللوجستية منها، دون ورود معلومات مؤكدة عن مصير نقطة المراقبة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد علم، في 9 ديسمبر، أن القوات التركية بدأت بالإنسحاب من ثلاث نقاط عسكرية جديدة محاصرة لها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، وهي قاعدة الصرمان بريف إدلب الشرقي و قاعدة خان طومان بريف حلب الجنوبي و قاعدة الراشدين بريف حلب الغربي، والتي ستعيد انتشارها في مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
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