الصحة السعودية تكشف موعد استلام لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، أنه سيتم استقبال لقاح كورونا الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة الي ان البدء في حملة التطعيم ستكون حسب المراحل والفئات المستهدفة.

وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت اليوم السبت عن تسجيل 166 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا وفق ماذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وافادت الوزارة بأن عدد الحالات المؤكدة في المملكة بات 359749 حالة، من بينها 3366 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 517 حالة حرجة

كما تم تسجيل 239 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 350347 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6036حالة ، بإضافة 13 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء 32958 فحصًا مخبريًا جديدًا.

وطالبت الصحة السعودية، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.