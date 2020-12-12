دولة عربية تصدر قرارا بمنع الرقص بسبب كورونا

دعت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان إلى أن تعمل الحانات بمفهوم مطعم وتلتزم مؤسسات السهر على أنواعها باجراءات وقائية وتدابير السلامة من ضمنها منع الرقص منعًا باتًا، ومنع وضع الشموع وقوالب الحلوى لأعياد الميلاد أو أي مناسبة أخرى.

ياتي هذا الاقتراح في ضوء الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وذلك قبيل الاحتفالات المرتقبة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة والاتجاه لمعاودة فتْح الملاهي والحانات.

كما حثت اللجنة بالسماح بإقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالية في الأماكن المفتوحة وفي الأماكن المغلقة على ان يتم التقيد بنسبة 50 في المئة من الإشغال على أن لا يتجاوز عدد الحضور الـ100.

وكانت وزارة الصحة العامة، اللبنانية، قد أكدت في تقريرها اليومي حول كورونا، تسجيل 8 حالات وفاة و1540 إصابة جديدة في لبنان، اليوم السبت.