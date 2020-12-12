تقارير: إنشاء مقر للمخابرات الإسرائيلية في الإمارات

كشفت تقارير عبرية عن أن اتفاقات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، تلزم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشباك" وجهاز المخابرات "الموساد" باستعدادات خاصة في مجال الحماية.

وبدأ جهاز الأمن الداخلي والمخابرات الإسرائيلية في تأسيس مقرات لهما بدولة الإمارات، بهدف تدريب الأفراد ووضع الخطط لمواجهة أي عمليات إرهابية تستهدف المصالح الإسرائيلية في منطقة الخليج، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وبسحب التقارير، فإن الاستعدادات الأمنية الإسرائيلية تهدف إلى حماية الطيران الإسرائيلي والسفارات التي يفترض أن تقام في كل من البلدين، حيث تنوي إسرائيل فتح سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي، وأيضا سفارة في المنامة عاصمة البحرين.

وزعمت الصحيفة أن نداف أرجمان رئيس "الشاباك" زار الإمارات الأسبوع الماضي، لاستعراض المباني المطلوبة، والبحث عن مقار للسفارات والقنصليات الإسرائيلية في أبو ظبي والمنامة.

وبحث رئيس الشاباك كيفية تأمين الطيران الإسرائيلي والمواطنين في البحرين والإمارات حيث تجري استعدادات مكثفة لتأمين الرحلات الجوية والركاب، كما يعني توالي الرحلات الجوية بين تلك البلدان ضرورة وجود ترتيبات أمنية خاصة.

وادعى التقرير أنه بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران، فإن إيران قد تحاول استهداف المصالح الإسرائيلية في كل من البحرين والإمارات.

كانت تقارير عبرية أفادت في وقت سابق بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لزيارة الإمارات خلال الشهر الجاري.