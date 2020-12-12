ضاحي خلفان: حفيد الرئيس الفلسطيني سيكون رئيسا لوزراء إسرائيل

استنكر الفريق ضاحي خلفان، القيادي الأمني الامارتي، عدم انضمام دولة إسرائيل الي العالم العربي حيث قال " دولة إسرائيلية باغلبية عربية الا يجوز ان تكون جزء من هذا العالم العربي.
وغرد خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة قائلا : انا استغرب...تنكرون وجود اليهود وهم ما خلوا نبي وهم يتبعونه من مكان إلى مكان في الدول العربية...مساكين ..العرب عيال عمكم....والنبي ابراهيم تزوج على امهم امكم هاجر وزعلوا عليكم....خلاص.
وأضاف عبر تويتر قائلا : اذا ما كان يوما ما احد احفاد ابو مازن رئيسا لوزراء حكومة إسرائيل..ما اكون اعرف قراءة المستقبل، أحسنوا النوايا يا عرب وستحكمون إسرائيل، لان القادم بين الشباب العربي والشباب الاسرائيلي سيكون شباب تلاحم لا تزاحم.
وتابع : اذا الغرب اراد ان يعمل لنا إسرائيل مشكلة...نعملها نحن حل، من الغباء الا نتعامل معهم بتعاون تام حقيقي يهدف الى وحدة المصير..لاننا في بقعة واحدة..والقادم ستكون ادوات الفناء والدمار ممكنة حتى للضعفاء.
واستطرد : وعلينا أن نتعاون مع إسرائيل في كل المجالات التي تخدم امن وسلامة وصحة البشر، البعض لا يرى في السلام الا الظلام.
وعلق خلفان علي اغتيال الصحفي الايراني روح زم قائلا : لا يقل خطورة على امن ايران من قتل عالمهاالنوويي.
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