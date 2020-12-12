موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط الحصول على الدفعة الجديدة ورابط الاستعلام عن موعد الصرف

موعد صرف المساعدة المقطوعة، فبدأت تستعد كافةالاسر السعودية التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة من أجل بدء اقتراب موعد صرف المساعدة التي تخصهم فتلك المساعدة يتم تقديمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة الاسر السعودية على مواجهه تلك الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا واصابة العديد من المواطنين وقلة مورد رزقهم ولذلك تم صرف المساعدة لمساندة الاسر ذوات الدخل المنخفض والتي تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة ويتم صرف المساعدة بشكل شهري.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

لقد أوضحت الوزارة تلك الشروط التي يجب توافرها في المواطنين ليتمكنوا من الحصو ل على المساعدة المقطوعة وهذة الشروط هي:-

في البداية يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ولايزيد عمره عن 35 عام.

ويجب ان يكون ليس لدية اي مصدر دخل مستمر.

ولايملك أي ممتلكات شخصية مثل الارض أو محل تجاري.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

بدء البحث يتزايد من قبل المواطنين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة الذي تم تحديدة من قبل الوزارة ليتمكنوا المستفيدين من الذهاب الي اماكن الصرف ليتمكنوا من صرف المساعدة المقطوعة ولم يتم حتي وقتنا هذا اتحديد الموعد الرسمي الخاص بالدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة ولكن أكدت الوزارة على انة سوف يتم صرف المساعدة فور ان يتم مراجعة تلك الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على المساعدة وتحديد الاشخاص المستحقين الحصول على المساعدة فلقد تقدم للحصول على المساندة العديد من الاشخاص ولذلك يتم مراجعة تلك الطلبات ليتمكن المستحقين من الحصول على الدعم واستبعاد غير المستحقين.

طريقة الاستعلام عن موعد الصرف

يتم الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال القيام بالدخول على الموقع الالكتروني للمساعدة المقطوعة ويتم اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة وسوف يظهر الموعد فور ان يتم تحديده بشكل مباشر من قبل الوزارة.

لايزال قيمة دعم المساعدات المقطوعة من ضمن اكثر الدعومات بحثاً على جوجل وذلك فى ظل انتشار العديد من الانباء التي تؤكد على ان مساعدات مقطوعة الضمان سيتم تأجيل اعمال صرفها لحين اشعار اخر الامر التي اشارت عليه التنمية الاجتماعية بالنفي، على ان يتم تأكيد على ان مستحقات المقطوعة سيتم ايداعها فى ميعاد لاحق سيتم الاعلان عليه فى الايام القليلة المقبلة.

حتى الان مازالنا نتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الواردة حيال المساعدات المقطوعة المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تعتبر تلك المساعدات واحدة من برامج الدعم المختلفة التي جائت للاجل هدف سامي وهو رفع مستوي معيشة المواطنين وتيسير معيشتهم، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم على غرار ذلك كافة التفاصيل الواردة حيال تلك المساعدات حيال الاعلان عن ميعاد رسمي لبدء صرفها.