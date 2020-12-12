بريطانيا تسجل 21.502 إصابة جديدة و519 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أفادت بيانات حكومية بريطانية، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 21502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فى انخفاض طفيف عن يوم أمس حيث تم تسجيل 21672 إصابة.





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