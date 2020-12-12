استحداث وزارة وتقليد 3 سيدات المسئولية أبرز ملامح الحكومة الكويتية الجديدة

أفادت تقارير صحفية كويتية ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيرفع الأسماء المرشحة للتوزير إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد أثناء المقابلة البروتوكولية الأسبوعية التي ستتم غدا الأحد.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادرها أن الموعد المحدد لأداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجديدة بعد غد الاثنين، مشيرة إلى أن الانتهاء من مشاورات اللحظات الأخيرة قد يعجل الإعلان .

وافادت المصادر بأن التشكيلة الجديدة تسد الشواغر الناتجة عن الاعتذار وخروج بعض الوزراء والتدوير في وزارات الداخلية، والإعلام والشباب، والكهرباء والماء، والمالية.

ولفتت المصادر إلى استمرار الوزراء الشيوخ: أحمد المنصور، ود.أحمد الناصر، ود ..باسل الصباح، إضافة إلى تعيين أحد الشيوخ الجدد لوزارة الداخلية أو الدفاع إلى جانب وكيلة وزارة الإعلام السابقة لوزارة الإعلام.

وشددت المصادر علي استمرار أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى استمرار الوزراء: د.رنا الفارس، والمستشار د.فهد العفاسي، ومريم العقيل، وخالد الروضان، ود.سعود الحربي، وم. وليد الجاسم، ومبارك الحريص، ود.خالد الفاضل.

وذكرت المصادر انه سيتم استحداث وزارة جديدة للبيئة والعلوم النووية وسيتم تعيين د. عبد الستار صبحي وزيرا لها.

و قالت المصادر: هناك قناعة بأن تضم الحكومة 3 وزيرات لتحقيق أكبر تمثيل للمرأة، إلى جانب اختيار المحلل وقد يرتفع العدد إلى اثنين، إلى جانب استمرار نائبين لرئيس الوزراء.