قرار جديد من واشنطن يتعلق بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية، خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المملكة على تلك المساحة المتنازع عليها.

ونقلت وسائل إعلامية عن السفير الأمريكي بالمغرب ديفيد فيشر قوله إن واشنطن اعتمدت رسميا خريطة للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو - الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب - المطالبة بالاعتراف بسيادتها على المنطقة الصحراوية.

وارتبط اعتراف ترامب بإعلان المغرب وإسرائيل عن تطبيع كامل للعلاقات، وذلك بعد اتفاقات مماثلة بين تل أبيب وكل من الإمارات والبحرين والسودان.

من جانبها، أكدت الخارجية الجزائرية أن القرار الأمريكي بالإعلان عن سيادة المغرب على الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن القرار الأمريكي يقوض كل جهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن.