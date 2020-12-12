أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن على صحة غالب مطلق هاتفياً

الأمين العام يطمئن على صحة غالب مطلق هاتفياًاجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، مساء اليوم انصالاً هاتفياً بالشيخ غالب مطلق وزير الاشغال العامة والطرق الذي يتلقى العلاج في احد مشافى العاصمة البريطانية لندن.

واطمان الأمين العام خلال الاتصال على صحة الشيخ غالب مطلق، حيث هنئه على نجاح العملية الجراحية التي اجريت له، سائلاً المولى عز وجل ان يمن عليه بالشفاء العاجل.

من جانبه اعرب الوزير غالب مطلق عن شكره وتقديره العميقين لقيادة المؤتمر وماتبديه من مشاعر اخويه وانسانية نحوه.