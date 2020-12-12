اختطاف عدد من تلاميذ مدرسة فى هجوم مسلح شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة المحلية فى نيجيريا، اليوم السبت، إن عددا كبيرا من المسلحين يركبون دراجات نارية" هاجموا مدرسة ثانوية للبنين فى شمال نيجيريا، مساء الجمعة، فى محاولة خطف مُحتملة للحصول على فدية.





وبحسب ما قاله المتحدث باسم شرطة كاتسينا عيسى جامبو لشبكة "CNN" الأمريكية، هاجم المسلحون المدرسة ببنادق كلاشينكوف فى حوالى الساعة 9:40 مساء الجمعة.

وأضاف جامبو أن "رجال الشرطة الذين يحرسون المدرسة بانتظام واجهوا قطاع الطرق وحدث تبادل لإطلاق النار"، مما سمح لتلاميذ المدرسة بتسلق السياج والهروب.

وأوضح جامبو أن أكثر من 200 طالب، من المدرسة التى تضم فى العادة 700 طالب، عادوا بأمان إلى المدرسة بحلول صباح السبت، مؤكداً أنه "من السابق لأوانه معرفة عدد الطلاب المفقودين أو ما إذا كان بعضهم قد اختطف".

قال مفوض التعليم فى ولاية كاتسينا النيجيرية، لوال بادماسى، اليوم السبت، إن بعض الطلاب من مدرسة هاجمها مسلحون فى وقت متأخر من يوم الجمعة "مازالوا مع الخاطفين"، لكن أرقامهم الدقيقة لا تزال غير واضحة.

وقال بادماسى: "استقبلنا 436 طالباً، وأكدوا أن بعض زملائهم ما زالوا مع الخاطفين"، موضحا أن مدرسة مثل تلك التى تعرضت للهجوم يوم الجمعة عادة ما تضم 700 طالب، مشيرا "لكننا ما زلنا نحصى الطلاب العائدين، لسنا متأكدين بعد، حيث أنهى بعضهم الامتحانات وغادروا".