العفو الدولية : إعدام إيران الصحفى روح الله زام يظهر وحشية النظام

جدة - نرمين السيد - وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن إعدام زام يهدف لبث الخوف وردع المعارضة، داعية العالم للتحرك ضد اعتداءات إيران المروعة على الحياة وحرية التعبير.

وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام الإيرانى لوقف استخدام الإعدام كسلاح للقمع، مؤكدة أن طهران تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسى.

وكانت وسائل إعلام محلية معارضة فى إيران، أفادت اليوم السبت، بأن السلطات أعدمت الصحفى المعارض روح الله زام، بزعم ضلوعه باحتجاجات مناهضة للحكومة فى البلاد.

يشار إلى أن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلى، كان أعلن، يوم الثلاثاء الماضى، أن المحكمة العليا أيدت حكم إعدام روح الله زام، وذلك بعدما وجّه له الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة، برئاسة القاضى أبو القاسم صلواتى 13 تهمة.

وفى يوليو الماضى، وصف محمد على زام، والد روح الله زام، حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة بأنه غير قانونى، وأعلن أن ابنه حُرم من أبسط حقوقه أثناء المحاكمة.

وأضاف أن ابنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، وأن هذا الحق قد أُلغى "بتوجيه من مسؤول قضائى لصالح التحقيق المتحيز للضباط والمحققين".

يشار إلى أن نبأ إعدام الصحافى الإيرانى كان أثار انتقاداً دولياً واسعاً، فبعدما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن صدمتها من الحادث، وعبّرت السويد عن قلقها مما حدث، مشددة أنه على إيران احترام التزامات حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وندد الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، بأشد العبارات بإعدام إيران للصحفى روح الله زام، كما اعتبرت باريس إعدام الصحفى الإيرانى عملا وحشيا.