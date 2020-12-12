تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إيران 

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 8201 إصابة و221 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلى ملیون و100 ألف و818 شخصا، أما الوفيات بلغت 51949 حالة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران، سيما سادات لاري، إن 6 ملايين و657 ألفا و974 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتی الآن.
وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء.
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