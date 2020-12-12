”أسترازينيكا” البريطانية تستحوذ على ”أليكسيون” الأمريكية مقابل 39 مليار دولار 

اتفقت شركة "أسترازينيكا" البريطانية على شراء شركة "أليكسيون" الأمريكية لصناعة الأدوية مقابل 39 مليار دولار في أكبر صفقة لها على الإطلاق.
وهذه الخطوة من شأنها تعزيز موقعها في علم المناعة والأمراض النادرة.
وقالت الشركة البريطانية يوم السبت إن حاملي أسهم "أليكسيون" سيحصلون على 60 دولارا نقدا وحصصا بقيمة 115 دولارا للسهم الواحد.
وقال باسكال سوريوت المدير التنفيذي لشركة "أسترازينيكا": "إنها فرصة رائعة لنا لتسريع تطورنا في مجال علم المناعة والدخول في شريحة جديدة من الأمراض والتعامل مع شريحة جديدة من الأطباء والمرضى لم نكن قادرين على تغطيتها".
وتأتي الصفقة بعدما قالت "أسترازينيكا" إنها تجري المزيد من الأبحاث للتأكد مما إذا كان لقاحها المضاد لمرض "كوفيد-19" يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90 في المئة وهو ما قد يؤخر موعد إطلاقه.
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