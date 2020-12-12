تخللها إطلاق نار.. مشاجرة عنيفة في الكويت والأمن يتدخل

فتحت أجهزة وزارة الداخلية الكويتية- متمثلة في إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء- تحقيقا موسعا، وأمرت بضبط وإحضار مشاركين في مشاجرة، تخللها إطلاق نار، فجرا، في منطقة الجهراء، وذلك بعد العثور على السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وكان رجال الأمن والنجدة الذين تعاملوا مع المشاجرة رصدوا أظرفا فارغة وهو ما يجزم بأن هناك إطلاق نار حدث أثناء المشاجرة التي بدأت بمشادة كلامية بين صومالي ومواطن ليجتمع أطراف من كلا الجانبين ويتبادلون الضرب ويحدث إطلاق النار وفق ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية .

ووفق ماذكره مصدر أمني فإنه حينما أشارت عقارب الساعة الى نحو الثانية من بعد منتصف الليل؛ تلقت عمليات وزارة الداخلية، بلاغا، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق نار مقابل مسجد الوقيان بالجهراء.

وأضاف المصدر: على الفور وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ بالإيعاز الى دوريات من النجدة للتعامل مع البلاغ.

وذكر المصدر: ما ان وصلت دوريات النجدة تمت السيطرة على الوضع وفتح تحقيق وتبين ان مشادة كلامية تطورت الى شجار وقعت بين صومالي (20 عاما) ومواطن (22 عاما) وحصل الى جانب الضرب تبادل إتلاف مركبتي الشابين، وحضر أطراف من قبل كل جانب وقام مجهول بإطلاق النار.

هذا وتم رفع أظرف فارغة تمهيدا لضبط مطلق النار ومصادرة سلاحه وإحالته إلى الاختصاص.