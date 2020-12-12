سوريا تسجل 130 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، فضلًا عن 76 حالة شفاء.

وقال علماء في دراسة جديدة، إنهم حددوا المتغيرات الجينية التي تجعل المرضى أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19، في اختراق يمكن أن يرى أدوية جديدة وحالية تساعد المرضى على النجاة من المرض.

ووفقا لموقع "timesofindia"، لتحديد سبب إصابة بعض الأشخاص بالتهاب رئوي حاد عند الإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19، قام الباحثون بتحليل الطفرات في جينومات أكثر من 2000 مريض في حالة حرجة في جميع أنحاء بريطانيا.

كما قارنوا تركيبتهم الجينية بمجموعة تحكم وحددوا ما يصل إلى ثمانية متواليات كانت أكثر شيوعًا بين مرضى Covid-19.

ووجدوا أن هذه التسلسلات متورطة في استجابة الجسم الالتهابية وكيف يحارب الجهاز المناعي مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا الجديد.

بعد مزيد من التحليل الحاسوبي، سلطوا الضوء على جينين محددين - TYK2 و CCR2 - يشفران جزيئات البروتين الالتهابية.

وجد الباحثون أن الأفراد الذين ينتجون المزيد من إنزيم TYK2 يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19 الشديد.

قال كينيث بيلي، عالم الوراثة في جامعة إدنبرة والمؤلف الرئيسي لكتاب "نحن نحاول تجاوز التعقيد الهائل لجهاز المناعة البشري للعثور على الرافعات التي يمكننا سحبها والتي ستغير النتيجة بالنسبة للمريض".

وتابع إن جمال علم الوراثة هو أنه يمكن أن يتنبأ بالتأثيرات التي قد يحدثها عقار ما. الشيء المثير حقًا في هذه الدراسة هو أننا وجدنا جينات ذات صلة علاجية مباشرة ، لذا فهي تقودنا مباشرة إلى العلاج.

قال بيلي إن هناك بالفعل مجموعة من الأدوية في السوق تحد من تأثير TYK2. تُعرف هذه باسم مثبطات JAK وغالبًا ما توصف للأمراض المزمنة مثل السرطان والتهاب المفاصل.