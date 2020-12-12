البحرين تهاجم قطر بعد احتجاز قارب صيد وإحالة طاقمه للنيابة

أصدرت الداخلية البحرينية بيانا شديد اللهجة ردت خلاله على احتجاز قطر لقارب صيد بحريني، وإحالة طاقمه للنيابة العامة.

وقالت الداخلية البحرينية إنها تابعت ما نشر حول قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني في منطقة «فشت الديبل» وعلى متنه 3 بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر .

واوضحت الوزارة أنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدة أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية يتنافى تماما مع مباديء مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.

وشددت الوزارة البحرينية على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها ، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

كانت الداخلية القطرية أكدت أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت طرادا بحرينيا في منطقة "فشت الديبل" داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري.

وذكرت في تغريدة على تويتر "تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود 3 بحارة على متنه أحدهم بحريني الجنسية والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية؛ يقومون بالصيد بواسطة القراقير.. حيث تمت إحالتهم بالإضافة إلى المضبوطات للنيابة المختصه لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم".

وقالت الوزارة إنه تمت إحالة 5 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق، مع استثناء العائلات من ذلك.

وسبق أن اتهمت البحرين خفر السواحل القطري بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل.