نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحالف العربي يؤكد التزام الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.

وكان التحالف أعلن - أمس - أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية.