اعتقال 142 شخصا من المتظاهرين ضد قانون الأمن الشامل فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة له على "تويتر"، كتب دارمانان: "القوة بقيت مع القانون، هناك المئات من المخربين جاؤوا لارتكاب أعمال عنف".
وأضاف: "عبر استراتيجية الحزم المضادة، تم اعتقال 142 شخصا من المخربين، ما أدى إلى منعهم وحماية التجار".
ويتظاهر الفرنسيون اليوم السبت مجددا فى عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون "الأمن الشامل" لمطالبة الحكومة بالتخلى عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.
وفى العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ساحة "شاتلى" باتجاه ساحة الجمهورية.
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