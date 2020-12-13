فرنسا تسجل 199 وفاة و13947 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 199 وفاة و13947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت يوم أمس الجمعة عن تسجيل 627 وفاة و13406 إصابات بفيروس كورونا.

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