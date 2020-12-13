بريطانيا تنشر سفنا حربية لحماية مياهها

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية استعدادها لنشر سفن تابعة للبحرية الملكية لحماية مناطق الصيد البحري البريطانية، حال فشل التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أنه تم وضع 4 سفن بطول 80 مترا في حالة تأهب لمنع سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من دخول المياه البريطانية حال عدم التوصل الى اتفاق جديد حول حقوق الصيد.

وقالت الوزارة إن السفن الحربية في وضع استعدادي وأنها قامت "بتخطيط مكثف واستعدادات لضمان أن الدفاع سيكون جاهزا لمختلف السيناريوهات عند انتهاء الفترة الانتقالية".

وتعد حقوق الصيد إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي أدت لتعثر المفاوضات التجارية والتوصل لاتفاق حول انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي.

وبحسب الوزارة البريطانية، تشمل الاستعدادات تجهيز دفعة احتياطية من 14 ألف فرد لضمان أقصى درجات الاستعداد لدعم الإدارات والسلطات الحكومية الأخرى خلال فترة الشتاء، بما في ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفيروس كورونا والظواهر الجوية القاسية المحتملة.

وزعمت وسائل إعلام بريطانية أن مروحيات للجيش البريطاني يمكن أن تستخدم أيضا لمراقبة السواحل.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تسوية بين لندن والتكتل الأوروبي بحلول نهاية الشهر الجاري، ستستعيد بريطانيا السيطرة الكاملة على مياهها ابتداء من أول يناير المقبل.

ويخشى القادة الأوروبيون من احتمالية انتهاء المهلة المحددة قبل التوصل لاتفاق بين الطرفين، حيث يتركز الخلاف حول الصيد وتسوية النزاع في الاتفاقات المستقبلية، وكذلك الضمانات التي يطالب بها الاتحاد حول المنافسة مع بريطانيا بعد انفصالها.

في السياق ذاته، طالب النائب البريطاني شروزبري ودانييل كاوتشينسكي رئيس الوزراء بوريس جونسون بحماية مياه المملكة المتحدة من "الصيد الفرنسي غير القانوني" في حالة عدم وجود صفقة بريكست.