بايدن يرشح شخصًا على خلاف شديد مع ترامب لتولي وزارة العدل

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، عن قيام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بوضع حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو - المعروف بخلافاته الطويلة مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب - على قائمة المرشحين لحمل حقيبة وزارة العدل الأمريكية.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" إن كومو شغل منصب المدعي العام لولاية نيويورك في الفترة من 2007 إلى 2010، مشيرة إلى أن بايدن يقدّر كومو الذي يعد زميلًا له في الحزب الديمقراطي نظرًا للمواقف التي اتخذها حيال جائحة كورونا في الولاية، عندما كانت نيويورك بؤرة انتشار الفيروس في مارس الماضي.

وكان كومو أعلن قبل يوم من الانتخابات الأمريكية أنه لا يريد العمل في الإدارة الأمريكية ويفضل القيام بواجباته الرسمية الحالية حتى نهاية ولايته الثالثة في منصبه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت عن قائمة المرشحين لشغل منصب وزير العدل في عهد بايدن، وكان من بينهم، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، والسيناتور السابق في ولاية ألاباما، دوج جونز، ورئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، توم بيريز، وسالي بيتس، نائب وزير العدل في إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما.

من جانبها، أضافت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، ميريك جارلاند، عضو محكمة الاستئناف في واشنطن، وديفال باتريك، حاكم ولاية ماساتشوستس السابق.