إعلامي لبناني: انتهاكات قطر بحق الصيادين البحرينيين تخالف حقوق الإنسان وقوانين الملاحة

أكد الإعلامي اللبناني، طارق أبوزينب، أن السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في المياه البحرينية الإقليمية.

وقال أبو زينب في تصريحات خاصة ل صدي البلد إن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون الذي لا يزال ساريًا ولم يلغ أو يعدل بموجب أي تشريع آخر وذلك بحسب التأكيد من المجلس النواب البحريني.

وأضاف الإعلامي اللبناني ان السلطات القطرية تعمدت اتخاذ إجراءات تعسفية بحق الصيادين ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين تشكل منعطفًا خطيرا لانتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الملاحة الدولية والأعراف الدولية.

وتابع أبوزينب: وفي ظل هذه الاعتداءات البحرية فقد تزيد من التوتر بين البحرين وقطر، خاصة مصادر تتحدث عن توجه بتهدئة الأمور وحل الخلافات بين قطر ودول المقاطعة .

وأتم تصريحه قائلاً: أعتقد أن خطوة مجلس النواب البحريني مهم جدا بإعلان إعداد ملف شامل حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين ، حيث شدد مجلس النواب البحريني على حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.