بنك التنمية الاجتماعية شروط تمويل الأسرة والزواج بقيمة 60 ألف ريال

بنك التسليف والادخار السعودي أو بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من أقدم البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية فقد تأسس بنك التسليف والادخار السعودي أو بنك التنمية الاجتماعية بالقرار الملكي الصادر عام 1971م، تحت أسم البنك السعودي للتسليف، وظل يحمل هذا الاسم إلى أن صدر في عام 2007 قرار مجلس الوزراء بتغيير مسماه إلى البنك السعودي للتسليف والادخار، وظل البنك يقدم خدماته لعملائه داخل المملكة تحت ذلك الاسم ، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في عام 2016 بتغيير الاسم إلى بنك التنمية الاجتماعية وتم زيادة رأس مال البنك إلى 46 مليار ريال مع تعديل اللائحة التنفيذية للبنك لمنح القروض سواء للأسرة أو الزواج أو لترميم العقار أو العمل الحر، وسوف نوضح في السطور التالية ما تضمنته اللائحة التنفيذية لبنك التنمية الاجتماعية من شروط جديدة للحصول على قرض الأسرة والزواج للمواطنين في المملكة.

الشروط الجديدة ورابط التقديم للحصول على قرض الأسرة والزواج من بنك التنمية الاجتماعية:-

يقدم بنك التنمية الاجتماعية ما يسمي التمويل الاجتماعي والذي يتضمن ثلاثة أنواع وهو تمويل الأسرة وتمويل الزواج وترميم العقار، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لبنك التنمية الاجتماعية شروط جديدة للحصول على قرض الأسرة والزواج وذلك كالتالي:-

* الشروط العامة للحصول على التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية:-

1- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

2- أن تتوافر في الشخص الشروط الخاصة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للحصول على التمويل المطلوب.

3- في حالة حصوله على قرض سابق من البنك يجب أن يكون منتظماً في السداد.

4- يقوم بتقديم المستندات والضمانات والوثائق المطلوبة للحصول على القرض والذي تحدده اللائحة التنفيذية للبنك.

* شروط قرض الآسرة من بنك التنمية الاجتماعية:-

1- العمر لا يزيد عن 70 عام و55 عام بالنسبة للكفيل.

2- الدخل الشهري للأسرة لا يزيد عن 12.500 ريال.

3- نصيب الفرد من دخل الأسرة لا يزيد عن 2000 ريال.

4- يتم احتساب الابن ضمن أفراد الآسرة ما دام عمره لا يتجاوز 24 عاماً وما لم يكن موظفاً أو متزوجاً.

5- تحتسب الابنة ضمن أفراد الأسرة ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

6- للمرة المطلقة أو الأرملة وتعول طفل أو أكثر دون الاعتبار للعمر التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

* شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية:-

1- أن يكون الزواج لأول مرة على أن يتم استثناء من توفيت زوجته الوحيدة وأيضاً من طلق زوجته الوحيدة قبل أن يدخل بها.

2- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية من جنسيات مجلس التعاون الخليجي.

3- يتم تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة.

4- الدخل الشهري لا يتجاوز عن 12.500 ريال