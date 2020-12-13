مشروعات صغيرة مربحة بنسبه 300% أفكار مشاريع بسيطة وبرأس مال صغير

أفكار مشاريع بسيطة مشروعات صغيرة ومربحة بنسبه 300% حيث يوجد العديد من المشروعات التي يتراوح معدل ربحها من 50 إلى 100% من أجمالي معدل الأنفاق على المشروع حيث تحقق أرباح من 15 ألف إلى 30 ألف في الحقيقة أن هذه النسبة مرضيه جدا، ولكن ماذا قلت لك أن يوجد الكثير من المشروعات الصغيرة الغير مكلفة الذي يصل معدل ربحها إلى 300% من أجمالي تكاليفها الشهرية؟

مشروعات صغيرة مربحة

يعد مشروع الطباعة على الملابس من المشروعات المربحة جدا، لأن جميع الناس حول مختلف أنحاء العالم يحبون شراء الملابس خصوصا الذي لديها رسومات جذابة ومختلفه عن الذي تباع في الأسواق العادية، خصوصا الرسومات التي تعبر عن شخصيتهم أو الرسومات التي تكون منتشرة في هذا الوقت مثل الرسومات الكرتونية أو العبارات المعبرة عن الحالة المنتشرة أو صور مغنين أو ممثلين،هذه المشروع ازداد انتشارا لأنه اكثر طلبا خصوصا فئة الشباب.

مشروع بيع عصافير الزينة بدون محل

من ضمن المشروعات الصغير المربحة هو مشروع تربية عصافير الزينة، يوجد الكثير من الناس اللذين يهون تربية العصافير يقبل عليها عدد كبير جدا من الناس بسبب ألوان العصافير المبهجة وأصواتها العذبة التي تعطى سعادة وبهجة في المنزل. لكى تحقق افضل ربح من هذا الموضوع قم بتربيتها حتى تنتج لك جيل جديد ثم قوم ببيعية على مواقع التواصل الاجتماعي أو قم ببيعة لأحد من أصدقاءك، حيث انه مشروع غير مكلف ومربح جدا.

مشروع صناعة الأكسسوارات النسائية

يعد هذا المشروع من المشروعات السهلة وغير مكلفة وأيضا أرباحها تزيد الضعف، المطلوب منك فقط هو أن تصنع بعض من أكسسوارات في المنزل مثل السلاسل والأساور والحلقان وغيرها يجب أن تبدع وألا تقلد الأشكال المنتشرة في الأسواق وقوم بأظهار الروح الابداعية الذي بداخلك وفي نفس الوقت واكب الموضة الجديدة المنتشرة حتى تعجب المشتري وتحقق ربح خيالي، يمكن التسويق عن طريق الأنترنت أو اتفاق مع تجار المحلات في الأسواق وأيضا قم بترويج منتجاتك عن طريق صفح التواصل الاجتماعي، حيث أن الفتيات لا تتوقف عن شراء أكسسوارات من الممكن أن تشتريها لنفسها أو تشتريها لكى تهديها لأحد من أصدقاءها أو أخواتها.