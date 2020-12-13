تويتر يمنع الإعجاب والرد على تغريدات لترامب

وقال متحدث باسم "تويتر": "اتخذنا خطوات عن غير قصد للحد من القدرة على الرد على التغريدات التى عليها علامات تنبيه. والآن يمكن الرد عليها".
وفى وقت سابق، نشر ترامب عدة تغريدات انتقد فيها قرار المحكمة العليا التى رفضت النظر فى دعوى تكساس الطعن فى نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة فى عدة ولايات.
وأخطرت الشبكة الاجتماعية مستخدميها أن المعلومات الواردة فى الرسائل الثلاث "مثيرة للجدل".
ومع ذلك، لم يتمكن مستخدمو "تويتر" من إبداء الإعجاب أو الرد على أى من التغريدات لمدة ساعة على الأقل.
وبدلاً من ذلك، ظهرت رسالة على الشبكة الاجتماعية تقول: "نحاول منع مثل هذه التغريدة، التى تنتهك قواعد تويتر، ستصل إلى المزيد من الأشخاص، لذلك قمنا بتعطيل معظم طرق الرد عليها".
فى وقت لاحق، أعلن متحدث باسم "تويتر" أن الشبكة الاجتماعية أعادت القدرة على الرد على رسائل ترامب.
واتهم ترامب مرارا شبكات التواصل الاجتماعى باللعب ضده ودعم خصومه السياسيين.
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