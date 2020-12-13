بالضربة القاضية.. جوشوا يهزم بوليف ويحتفظ بألقابه العالمية

تفوق أنطوني جوشوا، بطل العالم، على البلغاري كوبرات بوليف، بالضربة القاضية، قرب نهاية الجولة التاسعة، ليحتفظ بألقابه العالمية في الوزن الثقيل للملاكمة في ملعب ويمبلي، السبت.
واحتفظ جوشوا بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية.
وكان الملاكم البريطاني البالغ عمره 31 عاما، قريبا من الانتصار، عندما أسقط بوليف في الجولة الثالثة بعد لكمة قوية بيده اليمنى، لكن الملاكم البلغاري تعافى وهاجم منافسه أمام حوالي ألف متفرج.
وحافظ بوليف (39 عاما) على خطورته، وتسبب في بعض المواقف الصعبة لمنافسه البطل، لكن لم يكن بوسعه النجاة من لكمة الجولة التاسعة.
ووجه جوشوا لكمة قوية أرسلت بوليف إلى جانب الحلبة، وحاول الملاكم البلغاري الصمود لكن جوشوا أرسل لكمة قوية أخرى أسقطته أرضا وأنهت النزال الذي ترقبت الجماهير متابعته بعدما تأجل في يونيو الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
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