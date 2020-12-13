إصابات فيروس كورونا فى أمريكا تتجاوز 16 مليونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التى تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، إن إجمالى إصابات مرض فيروس كورونا الجديد فى الولايات المتحدة تجاوز 16 مليونا.





ووفقا لإحصاء الجامعة، ارتفع عدد حالات الإصابة فى الولايات المتحدة إلى 16014839، بإجمالى 296977 حالة وفاة. وبحسب جامعة جونز هوبكنز تعافى أكثر من 6.1 مليون مريض بعد شفائهم. وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. وتواصل إصابات فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة فى الارتفاع مع قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد مضاد للفيروس فى البلاد.

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