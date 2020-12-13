أذربيجان : اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ لا يزال قائما

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن "الجانب الأرمينى ارتكب أعمالا استفزازية فى الأراضى المحررة بأذربيجان، رافقها انتهاك لوقف إطلاق النار، واتخذت القوات المسلحة الأذربيجانية إجراءات انتقامية مناسبة، ويجرى حاليا الالتزام بنظام وقف إطلاق النار".

فى وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية الجيش الأذرى باستئناف المناورات بالقرب من مستوطنتين على حدود بلدة حدروت.

وسجلت قوات حفظ السلام الروسية فى ناجورنو قره باغ انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم الجمعة، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار فى ناجورنو قره باغ، دخل حيز التنفيذ فى الـ10 من نوفمبر الماضى، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجانى، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار فى قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس فى قره باغ والممر الواصل بين أراضى أرمينيا وقره باغ.