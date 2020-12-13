أمريكا تسجل 244 ألف إصابة و3 آلاف وفاة بـ كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، أعلنت المراكز الأمريكية عن تسجيل 244 ألفًا و11 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك وصل إجمالي عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلأى 15 مليونًا و718 ألفًا و811 شخص.

كما توفي 3013 شخصا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء إلى 294 ألفًا و535 شخصا.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العالم المتضررة من فيروس كورونا تليها الهند في عدد الإصابات والبرازيل في عدد الوفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية في نشرتها اليومية، إنه تم تسجيل أكثر من 656 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم أمس، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69.8 مليون، ما يعني أنه في نهاية يوم الأحد قد يتم الإعلان عن تجاوز عتبة الـ70 مليون إصابة عالميًا.

زوادت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا عالميًا بأكثر من 11800 لتتجاوز 1.58 مليون.