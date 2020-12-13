نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد إقامة عمل في الإمارات بالمستندات والشروط والخطوات والرسوم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد إقامة عمل في الإمارات ، هي واحدة من متطلبات الإقامة الأساسية لأي وافد إلى دولة الإمارات، خاصة من أولئك الذين يرغبون في العمل والمعيشة بها، عدا كل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا ينطبق عليهم هذا الشرط، ولكن عند حصول الوافدين من جنسيات أخرى عليها، يحصلون على مجموعة أخرى من الخدمات؛ مثل فتح حساب مصرفي جاري، أو استخراج رخصة قيادة للمقيمين في الإمارات، بشروط وخطوات بسيطة أيضًا، وغيرها من الخدمات المهمة.

تجديد إقامة عمل في الإمارات

يمكن لأي وافد الحصول على تصريح الإقامة داخل الإمارات، من خلال أد الأماكن المعترف بها والرسمية، وهما وزارة الموارد البشرية ولتوطين الإماراتية، وكذلك من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، التابعة لكل إمارة.

إجراءات الحصول على إقامة العمل بالإمارات

يمكنك الحصول على إقامة عمل في الإمارات، باتباع عددًا من الخطوات البسيطة كالتالي:

أحضر أولًا موافقة من وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، ومنح تصريح عمل لك كموظف محتمل داخل الدولة. احصل على تأشيرة دخول للإمارات، باعتبارك موظف وذلك من خلال؛ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. تذكر أن تكون تأشيرتك صالحة لمدة لا تقل عن شهرين، من تاريخ حصولك عليها. في هذا الوقت، يجب أن يقوم صاحب العمل الذي سوف تلتحق به، بالانتهاء من إجراءات حصولك على الإقامكة، وذلك خلال فترة تقدر ب60 يومًا، أي شهرين كاملين. يجب عليك القيام بالانتهاء من كل من؛ الفحص الطبي، وبطاقة هوية مقيم داخل الإمارات، وبطاقة عمل في الإمارات، مع الانتهاء من ختم التأشيرة الخاصة بالإقامة على جواز سفرك، وكل ذلك ينتهي منه صاحب العمل، وكل تلك الإجراءات تفيد بأنك تعمل على كفالة المنشأة التي تنتسب إليها. يمكنك بعد ذلك أن تقوم بعمل كفالة، لأفراد أسرتك كعامل في الإمارات، وفق ظروف محددة وشروط محددة من جانب الدولة.

المستندات المطلوبة لتجديد إقامة موظف بالإمارات بالقطاع العام

إذا كنت موظفًا أو عاملًا لدى القطاع العام بالإمارات، يجب عليك تقدم واستيفاء عددًا محددًا من المستندات، كما يلي:

أحضر نموذج طلب تجديد الإقامة في الإمارات، ثم قم بسداد رسوم النموذج. أحضر عدد 1 صورة شمسية للمكفول، بالإضافة إلى توقيع وختم الكفيل الرسمي. أحضر جواز سفر المكفول، على أن يكون أصليًا وليس صورة. قم بالانتهاء من إجراء الفحص الطبي، وأحضر النتيجة الأصلية على أن تكون سارية، وأن تكون معتمدة من جانب الهيئة الصحية في دبي أو أبو ظبي، أو من جانب وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية. أحضر التأمين الصحي الأصلي للمكفول. قم بإحضار استمارة لتسجيل هويتك، على أن يكون معتمدًا من أحد مراكز التسجيل التابعة لهيئة الهوية بالإمارات.

المستندات المطلوبة لتجديد إقامة موظف بالإمارات بالقطاع الخاص

إذا كنت موظفًا أو عاملًا لدى القطاع الخاص بالإمارات، يجب عليك تقدم واستيفاء عددًا محددًا من المستندات، كما يلي:

أحضر صورة سارية، لبطاقة المنشأة. أحضر صورة سارية، من الرخصة التجارية. أحضر صورة البطاقة، أو صورة إيصال حديث، من تجديد بطاقة عملك إذا كنت قج بلغت ستين عامًا أو أكثر. أحضر صورة شخصية للمكفول. أحضر التأمين الصحي الأصلي للمكفول. قم بإحضار استمارة لتسجيل هويتك، على أن يكون معتمدًا من أحد مراكز التسجيل التابعة لهيئة الهوية بالإمارات.

التقديم لتجديد الإقامة عبر نظام برنامج رؤية الإمارات 2021

قم بإحضار كافة المستندات السابق ذكرها، وفقًا لطبيعة القطاع الذي تعمل من خلاله. لا تحضر نموذج الطلب الإلكتروني (E-form).

رسوم تجديد إقامة عمل بالإمارات 2021

تبلغ رسوم تجديد إقامة عمل في الإمارات للموظفين، يتم دفعها عن طريق (E-form) ، وهي 270 درهم إماراتي، يتم توزيعها بالشكل التالي بالتفصيل:

100 درهم إماراتي، تسدد لتثبيت الإقامة سنويًا، بحد أقصى سنتان.

50 درهم إماراتي، تسدد كرسوم للخدمة.

10 درهم إماراتي، تمثل رسومًا لخدمات ديتل.

10 درهم إماراتي، تمثل رسومًا لمعرفة.

تبلغ رسوم تجديد إقامة عمل في الإمارات للموظفين، في حال الطلب العاجل، وهو اختياري وليس إجباريًا، وهي 130 درهم إماراتي، يتم توزيعها بالشكل التالي بالتفصيل:

100 درهم إماراتي، تسدد كرسوم محلية.

10 درهم إماراتي، تسدد رسومًا للبنك.

10 درهم إماراتي، تسدد كرسوم إدارية.

10 درهم إماراتي، تسدد كرسوم معرفة.ظ

كما يوجد 20 درهم إماراتي، تسدد كرسوم توصيل تابعة لخدمة زاجل الإماراتية.

إذا تأخر الكفيل الإماراتي، عن تجديد إقامة الشخص المكفول بالإمارات، يتم فرض غرامة عقب مرور 30 يومًا من يوم انتهاء إقامة المكفول، ثم يتم احتساب تلك الغرامة بالشكل التالي: