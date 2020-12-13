خطوات سداد رسوم رخصة القيادة للنساء بالسعودية 2020 عبر بوابة أبشر

خطوات سداد رسوم رخصة القيادة للنساء بالسعودية , منذ السماح للمرأة في المملكة العربية السعودية، وازداد البحث كثيرًا عن طرق استخراج رخصة القيادة للنساء وتجديدها، وكيفية القيام بسداد الرسوم، تنفيذًا لقوانين هيئة الإدارة العامة للمرور بالسعودية، التي أتاحت طرق كثيرة لإنهاء كل تلك الأمور بخطوات بسيطة عبر المنصة الالكترونية الخاصة بها.

رسوم رخصة القيادة للنساء بالسعودية

ضمن تحقيق رؤية السعودية 2030 قامت الحكومة بالسماح للمرأة بالقيادة، مساهمة منها في تمكين المرأة في مختلف القطاعات، وإبراز دورها المحوري في المجتمع، وأمر دفع رسوم تجديد الرخصة، أو استخراجها، أو دفع الغرامات من الأمور المهمة الواجبة سواء أكانت للرجل أو للمرأة، وهذه هي رسوم رخصة القيادة في السعودية للرجال وللنساء:-

استخراج رخصة القيادة أول مرة لمدة عام 40 ريال سعودي.

استخراج رخصة القيادة (مؤقتة) 100 ريال سعودي.

تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريال سعودي.

تجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات 200 ريال سعودي.

تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي.

طريقة سداد رسوم رخصة القيادة للنساء

أتاحت هيئة الإدارة العامة للمرور بالسعودية طرق كثيرة لتسديد رسوم رخصة القيادة للنساء، والتي تتم عن طريق ماكينات الصراف الآلي، المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، عبر المرور بَهذه الخطوات التالية:-

إدخال بطاقة الصراف الآلي وكلمة المرور.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على (مدفوعات).

واختيار (رخص القيادة).

الضغط على إصدار رخصة جديدة وملء كل الحقول الفارغة مثل رقم الهوية ورقم الإقامة.

يَجب تأكيد الرقم ثم اختيار نوع المركبة.

قبل التأكيد يَجب تَحديد صلاحية الرخصة، حتى يَتم احتساب المبلغ المحدد منها.

كيفية تجديد رخصة القيادة للنساء عبر بوابة أبشر

يُمكن سداد دفع رسوم تجديد رخصة القيادة للنساء بكل سهولة، من خلال الدخول على بوابة أبشر ، ثم المرور بهذه الخطوات الآتي ذكرها:-